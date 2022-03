İranın qərbindəki Lorestan əyalətində yaşayış binasında partlayış olub, hadisə nəticəsində azı 4 nəfər ölüb, 5 nəfər yaralanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İran mediası məlumat yayıb.

Bildirilib ki, hadisə qaz sızması nəticəsində baş verib və təfərrüatları dəqiqləşdirilir.

