Böyük Britaniyadan Ukrayna üçün döyüşmək məqsədilə legion gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Quru Qoşunları məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Böyük Britaniyanın keçmiş Kral Dəniz Piyadaları olan şəxslər Ukrayna xalqına kömək etmək üçün Ukraynaya gəliblər.

