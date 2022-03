Türkiyə xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu ukraynalı həmkarı Dmitri Kuleba ilə telefonla danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə XİN məlumat yayıb.



Məlumatda Çavuşoğlunun rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla da danışdığı qeyd olunub.

Tərəflər Ukraynadakı son vəziyyəti müzakirə edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.