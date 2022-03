Rusiya hərbçilərinin İrpeni atəşə tutması nəticəsində ukraynalı aktyor Paşa Li həlak olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, 33 yaşlı aktyor müharibədə Rusiyaya qarşı döyüşürdü.

O, iki gün əvvəl sosial şəbəkədə fotolar paylaşaraq Ukraynanın qələbəsinə inadığını bildirmişdi.



"Son 48 saat ərzində oturub bizi necə bombaladıqlarımıza dair şəkil atmaq imkanı var və gülümsəyirikş Çünki biz bunun öhdəsindən gələ biləcəyik və hər şey Ukrayna olacaq. Biz işləyirik!" - bu, aktyorun son paylaşımı olub.

