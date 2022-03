Xarkov üzərində hava hücumundan müdafiə qüvvələri Rusiya qırıcısını vurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə Rusiya döyüş təyyarəsinin düşmə anının görüntüsü yayılıb.

