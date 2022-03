“TikTok”​ Rusiyada fəaliyyətini dayandırdı

“TikTok” Rusiyada qüvvəyə minən saxta qanunlarla bağlı yeni məzmunların və canlı yayımların yayılmasını dayandıracaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə şirkətin açıqlamasında bildirilir.

“Ən yüksək prioritetimiz əməkdaşlarımızın və istifadəçilərimizin təhlükəsizliyidir və Rusiyanın yeni “saxta xəbərlər” qanunu fonunda bizim video xidmətimizdə canlı yayımları və yeni məzmunu dayandırmaqdan başqa seçimimiz yoxdur. Biz bunun təhlükəsizliklə bağlı nəticələrini nəzərdən keçiririk. Bizim mesajlaşma xidmətimiz bundan təsirlənməyəcək”, - deyə şirkətin açıqlamasında bildirilir.

