UNİCEF həyəcan siqnalı çalır - Münaqişə səbəbindən 1 milyondan çox uşaq Ukraynanı tərk edib

Rusiyanın Ukraynada apardığı hərbi əməliyyatlar nəticəsidə artıq 1 milyondan çox uşaq Ukraynanı tərk edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu məlumatı martın 10-da Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq Fondu ( UNİCEF ) dərc edib. Araşdırmada qeyd olunur ki, kiçik ukraynalıların əksəriyyəti ailələri ilə birlikdə Polşa, Macarıstan, Slovakiya, Moldova və Rumıniyaya qaçıb.

Məlumat üçün bildirək ki, UNİCEF tərəfdaşları ilə birlikdə 20 min uşaq və anaya kömək məqsədilə Ukraynanın 5 müxtəlif bölgəsində müharibədən zərər çəkmiş 22 xəstəxanaya tibbi ləvazimatların çatdırılmasını həyata keçiriblər.



"Biz ehtiyacı olan uşaqlara və ailələrə kömək etmək üçün əlimizdən gələni edirik, lakin müharibə bitməlidir. Sülh münaqişənin yeganə davamlı həll yoludur", - deyə UNICEF-in Avropa üzrə regional direktoru Afşan Xan bildirib.

Qeyd edək ki, Ukrayna KİV-də yayılan statistik məlumatlara görə münaqişə başlayandan azı 71 uşaq həlak olub, 100-dən çox uşaq yaralanıb.

