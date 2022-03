“Rusiya Ukraynaya Suriyadan quldurlar gətirir” - Zelenski

“Rusiya ordusu rusdilli vətəndaşlarla da çox pis rəftar edir. İndi burada kimin hansı dildə danışdığını, hansı kilsəyə getdiyini, hansı partiyanı dəstəklədiyini ayırd etməyən suriyalı muzdlular xarici bir ölkəyə ancaq öldürmək üçün gəlir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski müharibənin 16-cı günündə vətəndaşlara müraciətində bildirib.

Zelenski Rusiyanın Yaxın Şərqdən Ukraynaya qarşı döyüşmək üçün gətirməyi planlaşdırdığı “döyüşçülər”lə bağlı bunları qeyd edib:

"Minlərlə əsgərinin ölümünə əhəmiyyət verməyən düşmənlə vuruşuruq. Müharibə cəhənnəminə atmaq üçün Rusiyanın hər yerindən əsgər toplayan düşmən indi suriyalıları gətirmək fikrinə düşüb. Rusiya Suriyadan quldurlar gətirir”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.