Yorğunluq, zəiflik, solğun yaxud saralmış, quru dəri, təngnəfəslik, başgicəlmə, soyuq əl və ayaqlar bütün bu əlamətlər bədənin xəstəliyi barədə ötürdüyü mesajlardır.

Bəs bu mesajları necə "oxumaq" lazımdır?

Metbuat.az “Sağlam Yaşam” youtube kanalının bu barədə hazırladığı məlumatı təqdim edir:



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.