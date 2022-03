"Çox istədim ailəmi saxlayım, amma..." - Sevda

"Ata-ana ayrı olan ailədə böyümüşəm. Hər zaman həsrətində olmuşam ki, ata olan ev necə olur? Deyirlər, qız övladı ananın bəxtini yaşayar".

Metbuat.az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, bu szöləri müğənni Sevda Sanəliyeva "Səhər mərkəzi" proqramında deyib. Sənətçi ailəsinin dağılmasından bəhs edib. Sevda "Evdə son sözü kişi deməlidir" sözlərinə aydınlıq gətirib:

"Anamın bəxtini yaşadım. Çox istədim ailəmi saxlayım. Atasızlığın nə olduğunu bildiyim üçün uşaqlarıma onu yaşatmaq istəmədim. Amma həyatdır... Bizim evdə kişi oğlumdur. Nəyinsə qərarını verməzdən əvvəl oğlumla məsləhətləşirəm. Ona özünü evin kişisi kimi hiss etdirirəm, elə böyütmək istəyirəm. Əvvəlki Azərbaycan kişiləri necə olub. İndi fərqlidir. Mənə keçmişin adət-ənənəsi xoş gəlir".

Qeyd edək ki, Sevda iki dəfə ailəli olub və ayrılıb. İfaçının iki övladı var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.