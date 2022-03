Rus hərbçiləri ukraynalı meri belə qaçırdı - ANBAAN VİDEO

Martın 11-də Melitopolda Rusiya hərbçiləri 10 nəfərdən ibarət bir qrup şəklində şəhərin meri İvan Fedorovu qaçırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna daxili işlər nazirinin müşaviri Anton Geraşenko öz teleqram kanalında məlumat verib.

"Oğurlanma zamanı onun başına polietilen torba keçiriblər. Düşmənlər onu şəhər böhran mərkəzində saxlayıblar", - onun məlumatında deyilir.

Bundan əvvəl Melitopol meri İvan Fedorov Rusiya hərbçilərinin işğal etdiyi şəhərin humanitar fəlakət astanasında olduğunu bildirmişdi.

