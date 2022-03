Türkiyənin Ukraynadakı səfirliyi Kiyevdən Rumıniya ilə sərhədə yaxın Çernovtsı şəhərinə köçürülüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Tanju Bilgiç deyib ki, qərar Ukrayna paytaxtının atəşə tutulması fonunda təhlükəsizlik tələbləri nəzərə alınaraq qəbul edilib.

