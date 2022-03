Zakir Həsənov Hulusi Akarı təbrik etdi

Martın 12-si Azərbaycanın müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov ilə Türkiyəni milli müdafiə naziri cənab Hulusi Akar arasında telefon danışığı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, general-polkovnik Z.Həsənov H.Akarı 70-illik yubileyi münasibətilə təbrik edib, ona möhkəm cansağlığı, uzun ömür və Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin inkişafı naminə fəaliyyətlərində daha böyük uğurlar arzulayıb.

Tərəflər regional təhlükəsizlik, ikitərəfli hərbi əməkdaşlığın cari vəziyyəti və inkişaf perspektivlərini müzakirə ediblər.

