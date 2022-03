Türk Hava Yolları" aviaşirkəti İstanbul hava limanlarında 279-dan çox reysi ləğv edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə aviaşirkətin mətbuat xidməti məlumat yayıb.



Martın 13-də havanın İstanbul hava limanından 230, Sabiha Gökçen hava limanından isə 49 reys güclü qar səbəbindən ləğv edilib.

Bundan əvvəl aviaşirkət əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən İstanbul və Sabiha Gökçen hava limanlarından 192 reysin təxirə salındığını bildirib.

