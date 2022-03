Azərbaycanlı stilist Orxan Seyidov dünyasını dəyişib.

Metbuat.az olay.az-a isitnadən xəbər verir ki, bu barədə onun dostları sosial şəbəkədə paylaşım edib.

Bildirilir ki, Orxan Seyidov ötən gecə vəfat edib. Yaxınlarının verdiyi məlumata görə o, qətlə yetirilib. Dəb sənətçisinin bıçaqlandığı deyilir. Hadisənin hansı zəmində baş verməsi isə məlum deyil.



Qeyd edək ki, Orxanın 29 yaşı var idi.

