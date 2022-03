Qanı yeniləyir, toksinləri təmizləyir, dişləri və imminiteti gücləndirir, ürək xəsətliklərinin müalicəsində istifadə edilir.

Təbii enerji verdiyindən xarici ölkələrdə daha çox gənclik iksiri kimi tanınır.

Metbuat.az “Sağlam Yaşam” youtube kanalının bu möcüzəvi içkidən həbs edən videosunu tədim edir:

