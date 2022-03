Rusiya yaxın saatlarda Odessaya desantları endirəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasından açıqlama verilib. Bildirilib ki, ruslar bölgədə nəzarəti ələ keçirmək üçün əlavə qüvvə cəlb edir. Məlumata görə, əslində yeni qüvvələr 3-4 gün əvvəl göndərilməli idi. Lakin əlverişsiz hava şəraitinə görə təxirə salınıb.

“Çerniqov və Kiyev bölgələrində olduğu kimi ukraynalı əsgərlər rus desantlarını qarşılamağa hazırdırlar” - deyə açıqlamada bildirilir.

