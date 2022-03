Müdafiə naziri Türkiyəyə çağırış etdi: Bizə PUA verin

“Türkiyə bir neçə ay üçün Latviyaya Bayraktar TB2 PUA-ları yerləşdirərsə çox-çox məmnun olarıq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Latviyanın Müdafiə naziri Artis Pabriks belə açıqlama verib. O bildirib ki, Bayraktar TB 2 PUA-ları 3 və ya 6 ay Latviyadakı bazalarda qalsa, ölkəsi həm onları test edər həm də, müşahidələr aparar. Nazirin sözlərinə görə, Türkiyə ilə PUA-larla bağlı danışıqlar davam etsə də, hələlik nəticə əldə edilməyib. “Almayacağıq demirik. Lakin sabah alırıq da deyə bilmərəm. PUA-larla maraqlanırıq” - deyə nazir bildirib.

