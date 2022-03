Blinken İlham Əliyevə TƏŞƏKKÜR ETDİ - FOTO

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə ABŞ Dövlət katibi Entoni Blinken arasında telefon danışığı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Blinken "Twitter"də paylaşım edib.

“Azərbaycan Prezidenti ilə regional münaqişələrin həlli və Cənubi Qafqazda sülhə doğru irəliləmənin vacibliyi haqqında danışdım.

Mən Ukraynaya göstərdiyi dəstəyə görə Azərbaycana təşəkkür etdim” , - o bildirib.

