Bu gün NATO ölkələrinin Müdafiə nazirləri təcili iclas keçirəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, iclasın gündəmi Ukraynadakı vəziyyətlə bağlıdır. Toplantıda NATO ölkələri ilə yanaşı Ukrayna, İsveç, Finlandiya və Gürcüstanın nümayəndələri də yer alacaq.

