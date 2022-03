Azərbaycanın daha bir yığması Malta ilə qarşılaşacaq

17 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandası Malta ilə yoldaşlıq oyunları keçirəcək.

Metbuat.az AFFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, ilk görüş martın 23-də, növbəti matç isə bundan 5 gün sonra baş tutacaq. Hər iki qarşılaşma millinin 23 - 29 martda Maltadakı təlim-məşq toplanışı zamanı oynanılacaq.

Yığma hazırlıq prosesinə isə martın 21-də Bakıda start verəcək. 3 gün davam edəcək toplanışa 23 futbolçu dəvət olunub.

Qeyd edək ki, Azərbaycanın əsas millisi də Malta ilə yoldaşlıq matçında qüvvəsini sınayacaq. Həmin görüş martın 25-də olacaq.

