"Azərişıq"dan qəza ilə bağlı AÇIQLAMA

"Azərişıq" ASC Xırdalan yarımstaniyasında baş verən qəza ilə bağlı açıqlama yayıb.

Qurumdan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, bu gün günorta saatlarında Xırdalan yarımstansiyasında qısaqapanma nəticəsində qəza baş verib:

"Qəza nəticəsində ərazidə elektrik enerjisi təchizatında problem yaranıb. Hadisədən dərhal sonra əraziyə qəza xidməti cəlb edilib və qısa zamanda qəzanın nəticələri aradan qaldırılıb. Bu müddət ərzində isə alternativ xətlə abonentlərin elektrik enerjisi təchizatı bərpa edilib".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.