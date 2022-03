Günay İbrahimli: "Sənəti atsam demək ki, özümə hörmət etmirəm" - VİDEO

ARB TV-nin "Söz baz" verilişinin növbəti qonağı ifaçı Günay İbrahimli olub.

Metbuat.az big.az-a istinadən xəbər verir ki, ifaçı ailə qursa belə sənəti atmayacağını deyib:

"Əgər sənəti atsam, demək ki, özümə hörmət etmirəm. İllərdir əziyyət çəkmişəm. Allah mənə bu istedadı verib. Müğənnilər sənətdən bir müddət gedib sonra qayıdır. Çünki istəsələr də içindəki sənəti öldürə bilmirlər. Ona görə də Allahın bəxş etdiyi bu hədiyyəni itələyə bilmərəm. İfaçılıq gözəl sənətdir, hər kəsə verilən istedad deyil. Ailə də olsun, sənət də olsun. Ola bilməz ki? Həkimin, müəllimin ailəsi də, sənəti də var. Müğənnin ailəsi olanda sənəti olmur? Bu fikirlə mən razı deyiləm".

