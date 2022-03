ABŞ Prezidenti Co Bayden rusiyalı həmkarı Vladimir Putini “quldur” adlandırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, “İrlandiyanın dostları” adlı ənənəvi illik şam yeməyində çıxış edən Bayden, eyni zamanda Putinə “Ukrayna xalqına qarşı əxlaqsız müharibə aparan qanlı diktator” deyib.

“İndi Böyük Britaniya ilə İrlandiya və Ukrayna xalqına qarşı əxlaqsız müharibə aparan ölümcül bir diktatora, quldura qarşı birlikdə dayanan başqa bir cəmiyyət var”, - Bayden bildiri.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.