Ukraynanın dövlət televiziyasında yayımlanan saxta video ölkədə həyəcan yaradıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Prezident Vladimir Zelenskinin adından yayımlanan videoda əhali təslim olmağa çağırılıb. Video qısa müddət ərzində sosial mediada yayılıb. Ukrayna tərəfinin məlumatına görə, video rusiyalı xakerlər tərəfindən yayımlanıb. Prezident Vladimir Zelenski saxta video barəsində bildirib ki, təslim olub evə dönməli olanlar rus hərbçiləridir.

