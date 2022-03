Azərbaycan əsilli aktyor 30 yaş kiçik sevgilisindən ayrıldı - FOTO

Türkiyədə Azərbaycan əsilli aktyor Tamer Karadağlı İraz Yıldızdan ayrılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Çocuklar Duymasın" serialında canlandırdığı "Haluk" obrazı ilə yaddaşlarda qalan 55 yaşlı Karadağlı 25 yaşlı pianoçu sevgilisi ilə bir illik münasibətə son qoyub.

Onların ayrılmasına səbəb aralarındakı fikir ayrılıqları olub.

Ayrılıq qərarından sonra onlar sosial media hesablarından birlikdə çəkdirdikləri fotolarını siliblər və bir-birilərini izləmədən çıxarıblar.

Xatırladaq ki, cütlüyün münasibəti geniş müzakirələr səbəb olub.

