Tanınmış aktrisa Pərvin Abıyeva rəqsi ilə diqqətləri özünə cəlb edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktrisa Bakı restoranlarının birində dostları ilə əylənib.

O ehtiraslı rəqsini sosial şəbəkə hesabında paylaşıb.

Həmin videonu təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.