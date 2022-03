“Ukrayna ordusunun Mariupol şəhərini geri almaq üçün tanklara ehtiyacı var”.

Metbuat.az xəbər verir ki, prezident Vladimir Zelenski belə açıqlama verib. O bildirib ki, lazımi miqdarda tank olmasa Mariupolu azad etmək mümkün olmayacaq. Zelenskinin sözlərinə görə, Ukrayna ordusunda rus raketlərini məhv etmək üçün vasitələr yoxdur. Zelenski Ukrayna ordusunun çətinlikləri barədə müttəfiqlərinə məlumat verdiyini qeyd edib.



