Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan özünə yeni köməkçi təyin edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı qərar Ermənistanın Nazirlər Kabinetinin saytında dərc olunub.

Arsen Mixaylov Ermənistanın hökumət başçısının köməkçisi təyin edilib.

