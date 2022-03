Milli Şuranın mitinqinə icazə verilmədi - SƏBƏB

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti (BŞİH) Milli Şuranın aprelin 2-də Ukraynanın ərazi bütövlüyünə dəstək məqsədilə mitinq keçirməklə bağlı müraciətinə baxıb.

BŞİH-dən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, pandemiya ilə əlaqədar mitinqin keçirilməsinə razılıq verməyib.

Qeyd edək ki, Milli Şura aprelin 2-də saat 15:00-17:00-dək Bakı şəhəri, Yasamal rayonunda yerləşən keçmiş "Məhsul" stadionunda, metronun “Nərimanov” stansiyası yanındakı parkda və “Ukrayna” dairəsində mitinqin keçirilməsi üçün yer ayrılması üçün üçün BŞİH-ə müraciət edib.

