Rusiyanın Ukraynaya hərbi müdaxiləsi nəticəsində 4 milyon 19 min insan Ukraynanı tərk edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı (UNHCR) məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, Polşaya 2 milyon 336 min, Macarıstana 364 min, Moldovaya 387 min, Slovakiyaya 281 min, Rumıniyaya 608 min, Rusiyaya 350 min, Belarusa 10 mindən çox sakin gedib. Xatırladaq ki, Rusiya və Ukrayna arasında baş verən müharibə fevralın 24-dən başlayıb.

