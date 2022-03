Flora Kərimova zəhərlənib.

Metbuat.az Kulis.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Xalq artistinin köməkçisi məlumat verib.

Onun sözlərinə görə, Flora Kərimova dünən balıq yeyib və ondan sonra gün ərzində halı pisləşib: “Hazırda Flora Kərimova yataqdadır və müalicə alır. Vəziyyəti yaxşı deyil”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.