Rus dili FIFA-nın altı rəsmi dilindən biri olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, müvafiq qərar ali futbol qurumunun Qətərin paytaxtı Dohada keçirilən 72-ci Konqresində qəbul edilib.

Federasiyalardan 187-si bunun lehinə, 4-ü isə əleyhinə səs verib.

Rus dili ilə yanaşı, portuqal və ərəb dilləri də rəsmi dil kimi qəbul edilib.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl ingilis, ispan və fransız dilləri ali futbol qurumunun rəsmi dil statusunu əldə edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.