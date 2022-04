“Dünyanın ən güclü 20 ölkəsini bir araya gətirən G20 qrupunun hər üzvü bərabər hüquqa malikdir və heç kimin bu qrupu bölməyə gücü çatmayacaq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Çinin xarici işlər naziri Vanq Yi belə bəyanatla çıxış edib. O bildirib ki, iqtisadi məsələlər siyasi alətə çevrilə bilməz.

Qeyd edək ki, Krımın ilhaqından sonra Rusiya G8 ölkələri qrupundan çıxarılmışdı. Ukraynaya müdaxilədən sonra isə Rusiyanın G20 qrupundan çıxarılması gündəmə gəlib.

