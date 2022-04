Qubadlı rayon prokurorluğunun əməkdaşı Məhəmməd Hacıyev vəzifəsindən azad edilib.

Metbuat.az-ın Report-a istinadən məlumatına görə, bununla bağlı müvafiq əmr imzalanıb.

Baş Prokurorluğun Mətbuat xidməti "Report"a məlumatı təsdiq edib.

Qeyd edək ki, M.Hacıyev İmişli Rayon İcra Hakimiyyətinin sabiq başçısı, hazırda həbsdə olan Vilyam Hacıyevin oğludur.

