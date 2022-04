“Kurtlar vadisi pusu” serialında “Mete Aymar” obrazını canlandıran İbrahim Gündoğan vəfat edib.



Metbuat.az xəbər verir ki, 63 yaşlı aktyorun ölümünə infarkt səbəb olub.





