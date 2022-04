Ukrayna və Rusiya razılaşmaya yaxındır - Zelenski açıqladı

Kiyev və Moskvanın nümayəndələri Ukraynanın nüvəsiz, bloklardan kənar və neytral statusunu nəzərdə tutan razılaşmaya yaxındır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ABŞ-ın CBS telekanalına müsahibəsində deyib.



“Hesab edirik ki, tərəflər razılaşmaya nail olmağa çox yaxındır”, - deyən Zelenski bildirib ki, mümkün razılaşma ölkələrin rəhbərləri səviyyəsində təsdiq olunmalıdır.

Prezident, həmçinin vurğulayıb ki, Ukrayna nüvəsiz, bloklardan kənar və neytral statusu qəbul edəcək, eyni zamanda Avropa İttifaqının üzvü olacaq:

“Razılaşmanın əsas hissəsi təhlükəsizlik zəmanətidir. Təhlükəsizlik zəmanəti bizim ölkəni dəstəkləyəcək dövlətlər dairəsinin mövcudluğunu nəzərdə tutur. Rusiya tərəfdən təcavüz olduğu təqdirdə, bu ölkələrin liderləri Ukraynaya müxtəlif yollarla kömək edəcəklər”.

