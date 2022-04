Türkiyə Futbol Federasiyasının (TFF) prezidenti Nihat Özdemir istefa verib.

Metbuat.az ajansspor.com-a istinadən xəbər verir ki, buna səbəb N.Özdemirin bir neçə gün öncə hakimlərlə bağlı verdiyi qərardır.

