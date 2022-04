Dünya müsəlmanları müqəddəs Ramazan ayını yaşayır. Bu ayın fərz buyrulan əməllərindən biri də oruc tutmaqdır.

Əgər insan qeyri-ixtiyari olaraq, yaxud oruc tutduğunu unudaraq nəsə yesə, oruc pozular?

Sizi düşündürən bu və digər sualların cavabını Metbuat.az-ın “Sağlam Yaşam” youtube kanalına istinadən təqdim etdiyi videodan öyrənə bilərsiniz:

