Böyük Britaniyanın Müdafiə Nazirliyi bu gün Rusiyanın Ukraynadakı hərbi əməliyyatlarının xəritəsini dərc edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, xəritə qurumun Tviter səhifəsində paylaşılıb.

“Ukraynaya qeyri-qanuni və əsassız müdaxilə davam edir. Aşağıdakı xəritədə Ukraynadakı vəziyyətlə bağlı 5 aprel üçün son kəşfiyyat məlumatları göstərilir”, – məlumatda deyilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.