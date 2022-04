Rusiya ordusu İzyum şəhərindən Slavyansk və Kramatorsk istiqamətində hücuma keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezident Aparatı rəhbərinin müşaviri Aleksey Arestoviç açıqlama verib. O bildirib ki, ruslar nisbətən irəliləsə də, itkilər verib. Hücumlar zamanı Rusiya ordusunun 1 helikopteri vurulub.

Məlumata görə, rus qüvvələr Ukrayna ordusunun şimal istiqamətindən Donbasa irəliləməsinə mane olmağa çalışır.

