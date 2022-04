Türkiyənin milli müdafiə naziri Hulusi Akar Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri Rəşad Məmmədovu qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

