“Ukrayna tərəfi müsbət qarşılanan öz təkliflərindən geri çəkilməyə və yeni təxribatlar törətməyə başlayıb”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov deyib.

Ukraynanın Buça şəhərində dinc əhalinin ölümü ilə bağlı məlumatların “təxribat” olduğunu iddia edən Lavrov Ukraynada gedən müharibədə əsir düşən rus əsgərlərinin işgəncələrə məruz qaldığını və lentə alındığını bildirib.

