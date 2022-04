Üçüncü Dünya Müharibəsi xəbərdarlığı: HƏR AN BAŞLAYA BİLƏR

Planetimiz Üçüncü Dünya Müharibəsinin astanasındadır və əgər iki nüvə dövləti bu ideyadan əl çəkməsə, bu, bəşəriyyətin çox hissəsini məhv edə bilər.

Metbuat.az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, bu fikri amerikalı hərbi analitik Nil Ferqyuson deyib.

Onun sözlərinə görə, ən azı iki dövlətin bəşəriyyətin böyük hissəsini məhv etmək üçün kifayət qədər nüvə başlığına malik olduğu bir dünyada, bu ölkələrin liderləri nüvə müharibəsi başlamaqdan imtina edənə qədər uzun sülh davam edəcək: “Bu, bizi Rusiyanın Ukraynaya təcavüzünə qaytarır".

Amerikalı analitik qeyd edib ki, məsələn, Çin gələn il Tayvanı işğal etsə, habelə İranla onun regional düşmənləri - ərəb dövlətləri və İsrail arasında müharibə başlayarsa, yəqin ki, biz təkcə İkinci Soyuq Müharibə haqqında deyil, Üçüncü Dünya Müharibəsi haqqında da danışmalı olacağıq.

Ferqyuson xatırladıb ki, hazırda prezident Vladimir Putin Qərbin Rusiyaya hücumuna cavab olaraq taktiki nüvə silahlarını istifadəyə hazır vəziyyətdə saxlayır: “Kreml isə artıq belə bir hücumun hazırlanmasının lehinə arqumentlər irəli sürüb”.

Həmçinin bildirilib ki, Ukraynadakı müharibə Ağ Ev rəhbəri Co Baydenin mümkün olan hər yolla qaçmağa çalışdığı Üçüncü Dünya Müharibəsinə çevrilə bilər. Və buna görə də Ukraynaya Polşadan qırıcı təyyarələr almağa kömək etmir, həm də ölkəmiz Ukrayna hava məkanını bağlamaqdan imtina edir. ABŞ-ın keçmiş prezidenti Donald Tramp hesab edir ki, Rusiya öz məqsədlərinə çatmaqda dayanmaq fikrində deyil, ona görə ki, indiki ABŞ administrasiyasında heç kim onunla, xüsusən də prezident Vladimir Putinlə danışa bilməz”, deyə analitik vurğulayıb.

ABŞ Prezidenti Co Bayden bir daha ölkəsinin Ukraynaya quru qoşunlarını göndərməyəcəyini, çünki bu halda Üçüncü Dünya Müharibəsi başlayacağını bəyan edib.

Bundan əlavə, qeyd edilir ki, Rusiyanın öz ərazilərini və maraqlarını müdafiə etdiyi üçün dünya müharibəsi başlaya bilər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.