İsraildə terror aktı törədildi

İsrailin paytaxtı Təl-Əvivin mərkəzində atışma olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Kan” radiostansiyası məlumat yayıb.

Belə ki, naməlum şəxslər tərəfindən açılan atəş nəticəsində azı 6 nəfər yaralanıb. Məlumata görə, zərərçəkənlərdən birinin vəziyyəti ağır qiymətləndirilir.

Radiostansiyanın məlumatına görə, hücumda odlu silahla silahlanmış iki terrorçu iştirak edib. Hazırda təhlükəsizlik xidmətləri hücum edənləri axtarmağa davam edir.

Yaralılardan ikisinin vəziyyəti kritik olaraq qiymətləndirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.