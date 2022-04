"Sumı vilayəti rus işğalçılarından tamamilə azad edilib”.



Metbuat.az xəbər verir ki, bunu vilayətin hərbi idarəsinin rəhbəri Dmitri Jivitski bildirib.

O, ərazidə mina təhlükəsinə dair xəbərdarlıq da edib:

“Yolun kənarında dayanmayın və meşə yollarından istifadə etməyin. Dağıdılmış texnikaya yaxınlaşmayın!”.

