Dünya müharibənin tez bitməsini istəyirsə, bizə silah verməlidir - Zelenski

"Dünya müharibənin daha tez bitməsini istəyirsə, onda bizə silah verməlidir".



Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Ukrayna Prezidenti Volodmir Zelenski Hindistan mətbuatına verdiyi müsahibədə bildirib.

Onun sözlərinə görə, dünya liderlərinin Ukraynaya silah ötürməməsi müharibənin uzanmasına səbəb ola bilər:

"Təslim olmaq fikrində deyilik, lakin ağır silahlar olmadan bu proses uzun çəkəcək. Biz cavab verəcəyik, texnikanı təmir edəcəklər, ordu quracaqlar, yenidən bizə hücum edəcəklər, müəyyən şəhərləri yenidən işğal edəcəklər. Ona görə də ağır silahlar olmadan müharibə uzunmüddət davam edəcək”, - Zelenski bildirib.

