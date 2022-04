Slovakiya Ukraynaya S-300 hava hücumundan müdafiə sistemləri göndərib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Slovakiyanın Baş naziri Eduard Heqer açıqlama verib. O bildirib ki, müdafiə sistemləri Ukrayna ordusunun istifadəsinə verilib. Hökumət başçısının sözlərinə görə, ukraynalılar təkcə öz ölkələri üçün deyil, həm də Avropa üçün mübarizə aparır.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl Çexiya Ukrayna ordusu üçün zirehli texnikalar, ABŞ isə 100 PUA göndərmişdi.

