Türkiyənin Adana şəhərinin Kozan rayonunda hərbiçilərin olduğu avtomobil qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qəza zamanı 1 zabit və 1 çavuş həlak olub, 3 əsgər isə yaralanıb. Yaralılardan birinin vəziyyəti ağırdır.

Qəzadan sonra hadisə yerinə gedən Adana valisi Süleyman Elban qəzanın mülki avtomobilin qırmızı işıqda keçərək qaydanı pozması nəticəsində baş verdiyini bildirib.

