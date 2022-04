Ramazan ayının 9-cu günü: İmsak və iftar vaxtı

Bu gün Ramazan ayının doqquzuncu günüdür.



Metbuat.az xəbər verir ki, aprelin 10-da imsak vaxtı saat 04:42-də, iftar vaxtı isə 19:28-dədir.

İmsak duası:



“İlahi, bu gün öz bol rəhmətini mənə nəsib et. Məni öz parlaq dəlillərinlə istiqamətləndir. Məni sənin razılığına bais olan və hər cür xeyri özündə cəm edən əməllərə doğru çək. Məhəbbətinə and verirəm, ey şövqlülərin istəyi!”



İftar duası:



“İlahi, bu gün sənə qarşı etdiyim günahlara görə məni rüsvay etmə. Məni intiqam taziyanələrinlə vurma. Bu gün sənin qəzəbinə səbəb olan işlərdən məni uzaq et. Bəxşiş və nemətlərinə and verirəm, ey şövqü şəxslərin arzusunun müntəhası!”



Allah orucunuzu qəbul eləsin!